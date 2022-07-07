Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба от 7 июля. В ведомстве отмечают, что оккупанты открывали огонь из ствольной артиллерии.

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На Бахмутском направлении все еще неспокойно

Следует понимать, что Бахмутское направление сложно назвать спокойным. В его районе регулярно ведутся боевые действия или же враг просто бьет как по нашим позициям, так и по гражданским. Так, из ствольной артиллерии российские бойцы атаковали районы Ивано-Дарьевки, Семигорья, а также Углегорской ТЭС. Также известно об авиаударе близ Спорного.



Какая сейчас ситуация вблизи Углегорской ТЭС / Скриншот liveuamap

Ствольную и реактивную артиллерию враг использует также в Краматорском направлении. Там оккупанты били по районам Кривой Луки, Кузьминовки, а также Григоровки. Также враг использует комплексы радиоэлектронной борьбы. С их помощью бойцы страны-агрессора стремятся нарушить работу систем управления, а также связи ВСУ.

Враг пытается продвигаться в Славянск

Также в Генштабе отметили, что за прошедшие сутки оккупанты пытались вести штурмовые действия на Славянском направлении. Кроме того, они из ствольной и реактивных систем залпового огня атаковали районы Долины, Курульки, Мазановки, Богородичного, Адамовки, а также Чепиля.

Довольно беспокойно на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. оккупанты там систематически избивают по позициям ВСУ. Все это враг делает для того, чтобы хоть как-то сковать действия наших военных.

Подобная ситуация наблюдается в Южнобужском направлении. Там враг делает все возможное, чтобы наши военные не могли продвинуться вперед. Для этого оккупанты бьют из минометов, танков, ствольной, а также реактивной артиллерии все вокруг. Во вражеский огонь попали районы Лиманов, Посад-Покровского, Прибугского, Мирного, Котляревого и Благодатного.

И хотя оккупанты не сильно рвутся в бой, ведь знают, что их ждет, это не мешает нашим ВСУ ежедневно уничтожать врага. С начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать уже 36 500 российских бойцов. И это далеко не конец.

Тысячи единиц вражеской техники превратили в металлолом

Вражеское войско теряет не только свой личный состав. У оккупантов сокращается количество техники. "Вторая армия мира" уже не досчитается 1600 танков, 3789 боевых бронированных машин, 812 артиллерийских систем, 247 РСЗО, а также 107 единиц средств ПВО.

Кроме того, в течение четырех месяцев удалось уничтожить 217 самолетов, 187 вертолетов, 664 БпЛА оперативно-тактического уровня, 153 крылатые ракеты, 15 судов, 2648 автомобилей и автоцистерн, а также 65 единиц спецтехники.

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