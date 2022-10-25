Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан. Он также отметил, что оккупанты вышли на тот уровень количества ракет и дронов, когда они еще могут заблокировать наши силы ПВО.

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По словам Романа Свитана, сейчас россияне в режиме накопления мы видим определенную последовательность таких атак.

Эрдоган и массированные ракетные удары

К тому же военные сил ПВО уже заметили определенную закономерность, связанную с президентом Турции – Эрдоганом. Как только он начинает говорить об остановке огня и о переговорах – россияне сразу начинают наносить массированные ракетные удары.

Россияне пытаются силой заставить нас сесть с ними за стол переговоров – здесь вопрос уже к Эрдогану, от инициатор или же он просто "говорящая голова". То есть, если вам интересно, будут ли обстрелы в понедельник – стоит обратить внимание, говорил ли Эрдоган о переговорах,

– говорит Свитан.

По словам летчика-инструктора, мы готовы к новым вызовам, а наша система ПВО только усиливается благодаря нашим партнерам. Силы ПВО наращивают свою мощность и надеюсь, что скоро мы выйдем на уровень, когда мы сможем закрыть небо на 80-85%.

Подробнее об успешности украинской системы ПВО: смотрите видео

Опасность иранских баллистических ракет

Роман Свитан говорит, что у Ирана нет в арсенале крылатых ракет , а только баллистические. Они могут стать проблемой, ведь, чтобы сбивать такие воздушные цели, нам нужно выстраивать систему ПВО, которая достигает 700 километров в глубину.

"Такая система существует и мы уже начали ее получать – это американская Hawk . Это довольно старая система, но именно на смену им – пришли Patriot", – отмечает Свитан.

Нам очень полезно получить такие системы защиты, ведь у Hawk понятна система управления и в доступе немало ракет.