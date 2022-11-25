Об этом 24 каналу рассказал военный аналитик, офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин. По его словам, у россиян до сих пор есть возможности наносить массированные ракетные удары. Нужно готовиться к следующим атакам.

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Они хотят регулярно наносить массированные ракетные удары.

Как отмечает Левин, у России до сих пор есть определенное количество крылатых ракет, и они продолжают их производить. С баллистическими "Искандерами" у них проблемы, но они тоже остаются. Оккупанты будут пробовать регулярно бить по критической инфраструктуре Украины.

Они хотят брать постоянством. Украина восстанавливает инфраструктуру – Россия наносит удар. Хотят сделать это рутиной. Это – террор. Им нужно, чтобы эти трудности стали для граждан Украины постоянными. А не так, что сейчас мы сделаем что-нибудь страшное, а потом будет все нормально,

– отметил Левин.

Помогут ли Украине системы Patriot

Левин подчеркнул, что пока нет политического решения по передаче систем Patriot для Украины. Однако стоит отметить красивый жест от поляков, которые предложили передать их для ВСУ.

Если Украина получит эти комплексы, то сможет усилить собственную систему ПВО. Это будет еще один эшелон против российских ракет на уровне с системами С-300, IRIS-T, NASAMS и отрядами ПЗРК.

Проблема Patriot в том, что их ограниченное количество для самого блока НАТО. Когда предлагали Польше, это было в рамках НАТО. Есть четкий регламент, сколько Patriot может быть в странах Альянса. Это фактор, почему эти системы не могут передать как HAWK или NASAMS,

– объяснил Левин.

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Добавим, в Украине продолжается возобновление электроснабжения после массированного ракетного удара, который российские оккупанты нанесли 23 ноября. Как сообщили в Укрэнерго, энергетикам уже удалось обеспечить 70% потребления в Украине.

Атомные электростанции постепенно набирают мощность. Кроме того, удалось подключить питание к Запорожской АЭС. Сейчас, несмотря на повреждения от обстрелов, работают теплоэлектростанции, гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали и часть "зеленой" генерации.