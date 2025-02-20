Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру. Отмечается, что сейчас прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных оккупантами.

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Какие последствия вражеской атаки на Харьковщине

По данным следствия, 20 февраля, около 00:50, российские войска нанесли ракетные удары по селу Мирное Берестинского района. Там были повреждены по меньшей мере 10 частных жилых домов и хозяйственные застройки.

К счастью, в результате атаки люди ранений не получили.

В Харьковской областной прокуратуре добавили, что точный тип ракет, которыми вражеские войска ударили по населенному пункту, сейчас устанавливается.

Россияне нанесли удар по Берестинскому району / Фото: Харьковская областная прокуратура

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

20 февраля российские оккупанты также обстреляли управляемыми авиабомбами территорию Харьковского и Богодуховского районов. Директор Департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол сообщил, что один из ударов пришелся по центральной части поселка Слатино Харьковского района, информация о пострадавших не поступала. В то же время известно, что взрывная волна повредила воздушные линии электропередач.

В Богодуховском районе враг нанес удары по окрестностям нескольких сел, информация о пострадавших среди гражданского населения также не поступала.