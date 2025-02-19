Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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Что известно об атаке России на Купянск

Синегубов рассказал, что российские войска ударили КАБом по жилому сектору города Купянск. Инцидент произошел около 15:40.

Под завалами дома спасатели деблокируют тело 59-летнего мужчины,

– сообщил председатель ОГА.

Сейчас на месте удара продолжают свою работу все экстренные службы. У полиции Харьковской области уточнили, что в результате обстрела был разрушен частный дом, а мужчина, к сожалению, погиб под завалами.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту военного преступления.

Напомним, что по словам главы МВА Купянска Андрея Беседина, российские войска фактически вплотную подошли к городу. Он отметил, что оккупанты непрерывно наносят удары и контролируют логистические пути, что усложняет обеспечить жизнедеятельность громады.