В 2025 году Россия планирует изготовить 750 баллистических ракет для ОТРК "Искандер" и 560 крылатых ракет воздушного базирования Х-101. Об этом говорится в докладе авторитетного британского аналитического центра RUSI, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Россия наращивает производство "Искандеров"

Оккупанты намерены изготавливать 46 ракет Х-101 в месяц, то есть поддерживать текущий темп их производства. Другая ситуация с ракетами для ОТРК "Искандер". Россияне стремятся производить 62 единицы в месяц. Это на 25 процентов больше темпа производства по состоянию на декабрь 2024 года.

Также RUSI отмечает, что враг пытается сделать Х-101 более опасными:

добавляют тепловые ловушки для противодействия ПЗРК;

совершенствуют бортовую электронику для более точного попадания в цель;

устанавливают боевые части с кассетным снаряжением.



Кроме того, в докладе говорится, что противник начал лучше готовиться к массированным атакам и соответственно наносить больше ущерба украинской критической инфраструктуре.

Авторы отчета признают, что сейчас авиация и ПВО государств-участников НАТО не способна противостоять россиянам в таких же условиях, как это происходит в ходе полномасштабной войны против Украины. Также союзникам рекомендуют создать новые средства противодействия, которые бы помогли хотя бы уменьшить интенсивность сброса российских КАБов на позиции ВСУ на фронте.

К слову, ВСУ уничтожили российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" стоимостью 135 миллионов долларов в Донецкой области.