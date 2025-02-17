У 2025 році Росія планує виготовити 750 балістичних ракет для ОТРК "Іскандер" та 560 крилатих ракет повітряного базування Х-101. Про це йдеться у доповіді авторитетного британського аналітичного центру RUSI, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Росія нарощує виробництво "Іскандерів"

Окупанти мають намір виготовляти 46 ракет Х-101 на місяць, тобто підтримувати поточний темп їх виробнитцва. Інша ситуація з ракетами для ОТРК "Іскандер". Росіяни прагнуть виробляти 62 одиниці на місяць. Це на 25 відсотків більше за темп виробництва станом грудень 2024 року.

Також RUSI наголошує, що ворог намагається зробити Х-101 більш небезпечними:

додають теплові пастки для протидії ПЗРК;

удосконалюють бортову електроніку для точнішого влучання в ціль;

встановлюють бойові частини з касетним спорядженням.



Крім того, у доповіді йдеться, що противник почав краще готуватися до масованих атак і відповідно завдавати більше збитків українській критичній інфраструктурі.

Автори звіту визнають, що наразі авіація та ППО держав-учасників НАТО не здатна протистояння росіянам в таких же умовах, як це відбувається в ході повномасштабної війни проти України. Також союзникам рекомендують створити нові засоби протидії, які б допомогли хоча би зменшити інтенсивність скидання російських КАБів на позиції ЗСУ на фронті.

До слова, ЗСУ знищили російський зенітний ракетний комплекс С-350 "Вітязь" вартістю 135 мільйонів доларів у Донецькій області.