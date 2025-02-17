У лютому Україна отримала чергову партію винищувачів F-16. Її передали Нідерланди. Наші Повітряні сили вже використовують ці літаки для відбиття повітряних атак ворога. Втім, відомо, що вони виконують роль не лише "літаючої ППО". F-16 успішно бомблять росіян на передовій, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express

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F-16 активно працюють на фронті

У мережі чимало фото, які свідчать про те, що F-16 використовують на фронті. Так, на одному з кадрів бойове навантаження винищувача вказувало на те, що він прикривав ударну групу. Відсутність на одному з пілонів ракети "повітря-повітря" AIM-120 свідчила про те, що він провів повітряний бій.

Тепер з'явилось нове фото з українським F-16, який завдавав високоточних ударів по наземних цілях. На це вказує те, що на двох точках підвіски розташовані тримачі BRU-61 з чотирма бомбами GBU-39/B SDB на кожній.

Довідка: SDB важить 129 кілограмів, з яких бойової частини 93 кг, вона використовує супутникову навігацію та інерціальну систему для високоточного наведення.

Також F-16 мав дві AIM-120 для повітряного бою на середніх дистанціях на закінцівках крила, дві ракети ближнього бою AIM-9 на зовнішніх підкрильних пілонах, вісім вже згаданих SDB, два паливні баки на 370 галонів (1400 літрів) кожен, а також контейнер AN/ALQ-131.

Довідка: AN/ALQ-131 – це комплекс радіоелектронної боротьби від Northrop Grumman, що відповідає за фіксацію опромінення ворожих радарів та створює перешкожи їх роботі в автоматичному режимі. Він забезпечує протидію як зенітним ракетним комплексам, так і РЛС літаків.

Нагадаємо, що СБУ затримала агентів ФСБ, які готували ракетний удар по аеродромах з F-16.