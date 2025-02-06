Повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони України.

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Що отримала Україна для захисту неба

В Міноборони наголосили, що українське небо стає дедалі захищенішим.

Повітряні Сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів,

– йдеться в повідомленні.

У відомстві розповіли, що нові бойові машини вже зовсім скоро розпочнуть виконувати бойові завдання.

"Вдячний Франції за цей стратегічно важливий внесок у нашу безпеку – Mirage 2000 стануть новим елементом захисту українського неба. Підтримка Нідерландів – це ще один вагомий крок, що наближає нас до перемоги та забезпечує надійний захист українських міст і громадян", – наголосили в Міноборони.

Крім того, там зазначили, що продовжують працювати із партнерами задля того, аби в Україні ставало якомога більше сучасної авіації.

Не оминули цю подію у Повітряних силах. Там висловили вдячність партнерам та опублікували фото із новими українськими літаками.

Україна отримала F-16 та Mirage 2000 / Фото Повітряних сил

Нагадаємо, що на початку грудня 2024 стало відомо, що Данія передала Україні другу партію винищувачів F-16. Володимир Зеленський підтвердив, що ці літаки вже прибули.

200 пілотів пройшли підготовку до польотів на F-16

Ще частина українських пілотів завершила підготовку перед навчанням на винищувачах F-16. Мова йде про 200 льотчиків, які проходили підготовку у Великій Британії.

Як повідомили у британському посольстві, українські авіатори пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку. Інструктори Королівських ВПС навчали їх керувати літаком, польотам за приладами, навігації на малих висотах та виконанню польотів у складних формаціях.

Попри те, що Британія е має на озброєнні F-16, вона взяла на себе відповідальність за забезпечення базової підготовки для українських пілотів. Це дозволить швидше підготувати їх до бойових завдань.