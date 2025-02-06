Сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.

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Что получила Украина для защиты неба

В Минобороны отметили, что украинское небо становится все более защищенным.

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление – первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов,

– говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что новые боевые машины уже совсем скоро начнут выполнять боевые задачи.

"Благодарен Франции за этот стратегически важный вклад в нашу безопасность – Mirage 2000 станут новым элементом защиты украинского неба. Поддержка Нидерландов – это еще один весомый шаг, приближающий нас к победе и обеспечивающий надежную защиту украинских городов и граждан", – отметили в Минобороны.

Кроме того, там отметили, что продолжают работать с партнерами для того, чтобы в Украине становилось как можно больше современной авиации.

Не обошли это событие в Воздушных силах. Там выразили благодарность партнерам и опубликовали фото с новыми украинскими самолетами.

Украина получила F-16 и Mirage 2000 / Фото Воздушных сил

Напомним, что в начале декабря 2024 года стало известно, что Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16. Владимир Зеленский подтвердил, что эти самолеты уже прибыли.

200 пилотов прошли подготовку к полетам на F-16

Еще часть украинских пилотов завершила подготовку перед обучением на истребителях F-16. Речь идет о 200 летчиках, которые проходили подготовку в Великобритании.

Как сообщили в британском посольстве, украинские авиаторы прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку. Инструкторы Королевских ВВС учили их управлять самолетом, полетам по приборам, навигации на малых высотах и выполнению полетов в сложных формациях.

Несмотря на то, что Великобритания е имеет на вооружении F-16, она взяла на себя ответственность за обеспечение базовой подготовки для украинских пилотов. Это позволит быстрее подготовить их к боевым задачам.