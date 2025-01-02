Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение посольства Великобритании в Украине в фейсбуке.

Интересно Украина получила вторую партию истребителей F-16 от Дании: каковы их основные характеристики

200 пилотов из Украины прошли подготовку, чтобы летать на F-16

В британском посольстве рассказали, что 200 украинских авиаторов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку в Великобритании перед обучением на F-16.

Отмечено, что инструкторы Королевских ВВС учили пилотов общему управлению самолетом, полета по приборам, навигации на низких высотах и полета в сложных формированиях.

Стоит отметить, что британская сторона, хоть и не имеет на вооружении самолетов F-16, взяла на себя ответственность обеспечить украинских пилотов базовой подготовкой к управлению этими истребителями. Такое обучение позволит украинским пилотам быть более боеспособными за короткий промежуток времени.

К слову, в начале декабря стало известно, что Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16. Владимир Зеленский заявил, что эти самолеты уже прибыли в наше государство, а также поблагодарил датского премьера Метте Фредериксен, ее команде и всему народу Дании.