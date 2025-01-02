Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис посольства Британії в Україні у фейсбуці.

Цікаво Україна отримала другу партію винищувачів F-16 від Данії: які їхні основні характеристики

200 пілотів з України пройшли підготовку, щоб літати на F-16

У британському посольстві розповіли, що 200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на F-16.

Зазначено, що інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях.

Варто зазначити, що британська сторона, хоч і не має на озброєнні літаків F-16, взяла на себе відповідальність забезпечити українських пілотів базовою підготовкою до управління цими винищувачами. Таке навчання дозволить українським пілотам бути більш боєздатними за коротший проміжок часу.

До слова, на початку грудня стало відомо, що Данія передала Україні другу партію винищувачів F-16. Володимир Зеленський заявив, що ці літаки вже прибули в нашу державу, а також подякував данській прем'єрці Метте Фредеріксен, її команді й усьому народові Данії.