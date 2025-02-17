С-350 "Витязь" должен был закрывать пробел в российской ПВО, но не справился. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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Почему это действительно болезненная потеря для оккупантов

Как сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", уничтожение таких важных элементов вооружения оккупационной армии существенно снижает ее боеспособность в долгосрочной перспективе.

Военный аналитик Александр Коваленко отметил, что у оккупантов есть зенитно-ракетные полки, состоящие из 2-3 дивизионов комплексов большого радиуса действия С-300/400 и одного дивизиона прикрытия малого радиуса действия, ЗРПК Панцирь-С1 или ЗРК Тор-М2.

С-350 "Витязь" был разработан для устранения "слепых зон" между зенитными комплексами малого и большого радиуса действия, поскольку традиционные системы ПВО России имели значительные уязвимости.

Но в этой концепции возникала брешь – слепые зоны, между комплексами малого и большого радиуса действия, которые сначала пытались перекрывать МиГ-31, которые РФ не производит и ресурс которых стремительно изнашивается. Со временем еще выяснилось и то, что ЗРПК Панцирь-С1 себя тяжело прикрывает, не говоря уже о гарантированной защите С-300/400. И именно для решения проблемы слепых зон было создано С-350 "Витязь",

– пояснил аналитик.

Этот ЗРК средней дальности нового поколения является важной частью российской системы противовоздушной обороны. Его ориентировочная стоимость составляет около 135 миллионов долларов.