Об этом в эфире национального телемарафона сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, такой сценарий не исключен, поэтому украинские власти готовятся к разным сценариям.

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Возможны новые террористические атаки

Ирина Верещук отметила, что этой зимой правительство не ожидает большой миграции населения, но готовится к возможным террористическим атакам на инфраструктуру. Для этого в западных областях разворачивают 20 000 тысяч мест для вероятных переселенцев в случае, если такие атаки приведут к срыву отопительного сезона в отдельных регионах.

Мы готовимся к тому, что противник может обстреливать наши объекты энергетической инфраструктуры, гражданские объекты. Итак, мы понимаем, что будет делать правительство. Сегодня мы обсуждали детали именно с местным самоуправлением, региональными властями – чем еще нужно помочь, чтобы этот отопительный сезон пройти без сбоев,

– заявила Верещук.

Россия может снова готовить удары по энергообъектам

Накануне представитель ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил, что россияне с помощью разных типов разведки изучают сейчас состояние украинской энергосистемы и ищут слабые места. Вероятно, это может свидетельствовать о том, что оккупанты готовят новые удары по энергетическим объектам этой осенью и зимой. В прошлом году такие действия россиян привели к введению графиков отключений по всей стране из-за дефицита энергомощностей. Россияне во время массированных атак избивали по энергетическим объектам по всей стране, чтобы создать блэкаут.

С учетом того, что воевать нам приходится с террористами, власть готовится к подобным действиям. В частности, на Конгрессе региональных и местных советов в Ивано-Франковске 30 июля по инициативе президента Владимира Зеленского обсудили подготовку к отопительному сезону и различные сценарии, включая удары по энергообъектам.