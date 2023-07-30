Про це в етері національного телемарафону повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, такий сценарій не виключений, тому українська влада готується до різних сценаріїв.

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Можливі нові терористичні атаки

Ірина Верещук зауважила, що цієї зими уряд не очікує великої міграції населення, але готується до можливих терористичних атак на інфраструктури. Для цього у західних областях розгортають 20 000 тисяч місць для ймовірних переселенців на випадок, якщо такі атаки призведуть до зриву опалювального сезону в окремих регіонах.

Ми точно готуємося до того, що противник може обстрілювати наші об’єкти енергетичної інфраструктури, цивільні об’єкти. Отже, ми розуміємо, що буде робити уряд. Сьогодні ми обговорювали деталі саме з місцевим самоврядуванням, регіональними владами – чим потрібно ще допомогти, аби цей опалювальний сезон пройти без збоїв,

– заявила Верещук.

Росія може знову готувати удари по енергооб'єктах

Напередодні представник ГУР МО Вадим Скібіцький повідомив, що росіяни за допомогою різних типів розвідки вивчають зараз стан української енергосистеми та шукають слабкі місця. Ймовірно, це може свідчити про те, що окупанти готують нові удари по енергетичних об'єктах цієї осені та зими. Минулого року такі дії росіян призвели до введення графіків відключень по всіх країні через дефіцит енергопотужностей. Росіяни під час масованих атак били по енергетичних об'єктах по всій країні, аби створити блекаут.

З урахуванням того, що воювати нам доводиться з терористами, влада готується до подібних дій. Зокрема на Конгресі регіональних та місцевих рад в Івано-Франківську 30 липня з ініціативи президента Володимира Зеленського обговорили підготовку до опалюваного сезону та різні сценарії, включно з ударами по енергооб'єктах.