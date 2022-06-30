Соответствующую гипотезу он высказал в эфире с Марком Фейгиным. Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что в настоящее время ракетный террор продолжается.

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Ракетные обстрелы будут продолжаться

Алексей Арестович подчеркнул, что россияне продолжают практически каждый день обстреливать Николаев и Харьков. В этих городах враг наносит удары не избирательно, атакуя каждый квартал. Несколько иная ситуация, например, в Днепре. По нему враг бьет точечно. Но это не меняет тот факт, что ракетные атаки все еще продолжаются.

Я думаю, что это неделя – полторы продлится. Пока они не поймут, что это не работает, а также дорого обходится,

– предположил Арестович.

У врага рано или поздно закончатся ракеты

Советник главы ОП добавил, что Россию должны сдерживать не столько финансовые потери, сколько банальное окончание ракет. Мол, что ожидает страну-агрессорку в том случае, когда у нее закончатся снаряды. В то же время он добавил, что у врага еще есть запасы. Более того, он может не прекращать атаки. Но здесь возникает другая проблема для самой России: с чем она останется по окончании войны.

На эту реплику Арестовича отреагировал Фейгин. Он заявил, что у России не столь дальновидны и не будут планы на завершение войны. Советник главы ОП добавил, что ответные действия врага демонстрируют, с кем нашей стране приходится воевать. Мол, любой нормальный человек размышляет над тем, что ждет его после войны.

Вернемся к расходам России на войне. Только за минувшие выходные враг выпустил по Украине десятки ракет. И обошлось это в кругленькую сумму. Речь идет о 150 – 200 миллионах долларов.

Ракетные удары на выходных обошлись в 200 миллионов

Издание Forbes провело подсчеты, чтобы понять, во сколько обошлись России ракетные удары по Украине в минувшие выходные. К примеру, утренний обстрел Киева 26 июня стоил стране-агрессорке 50 – 80 миллионов долларов. В целом же бюджет Кремля сократился на 150 – 200 миллионов долларов за прошедшие выходные.

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