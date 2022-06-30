Відповідну гіпотезу він висловив під час ефіру з Марком Фейгіним. Радник глави Офісу Президента підкреслив, що наразі ракетний терор продовжується.

Читайте також Знищили 1, але 5 ракет прилетіли в Ізмаїльський район: нові подробиці удару по Одещині

Ракетні обстріли триватимуть

Олексій Арестович наголосив, що росіяни продовжують практично щодня обстрілювати Миколаїв і Харків. У цих містах ворог завдає ударів не вибірково, атакуючи кожен квартал. Дещо інша ситуація, наприклад, у Дніпрі. По ньому ворог б'є точково. Але це не міняє той факт, що ракетні атаки все ще тривають.

Я думаю, що це тиждень – півтора триватиме. Поки вони не зрозуміють, що це не працює, а також дорого обходиться,

– припустив Арестович.

У ворога рано чи пізно закінчаться ракети

Радник глави ОП додав, що Росію повинні стримувати не стільки фінансові втрати, скільки банальне закінчення ракет. Мовляв, що очікує на країну-агресорку в тому випадку, коли у неї закінчаться снаряди. Водночас він додав, що у ворога ще є запаси. Ба більше, він може не припиняти атаки. Але тут постає інша проблема для самої Росії: з чим вона залишиться по завершенні війни.

На цю репліку Арестовича відреагував Фейгін. Він заявив, що у Росії не настільки далекоглядні та не будуть плани на завершення війни. Радник глави ОП додав, що відповідні дії ворога демонструють, з ким нашій країні доводиться воювати. Мовляв, будь-яка нормальна людина міркує над тим, що чекає на неї після війни.

Повернімось до витрат Росії на війні. Лише за минулі вихідні ворог випустив по Україні десятки ракет. І обійшлось це у кругленьку суму. Мовиться про 150 – 200 мільйонів доларів.

Ракетні удари на вихідних обійшлись у 200 мільйонів

Видання Forbes провело підрахунки, щоб зрозуміти, у скільки обійшлись Росії ракетні удари по Україні на минулих вихідних. Наприклад, ранковий обстріл Києва 26 червня коштував країні-агресорці 50 – 80 мільйонів доларів. Натомість загалом бюджет Кремля скоротився на 150 – 200 мільйонів доларів упродовж минулих вихідних.

Варте уваги – росіяни знову вдарили по Одесі з акваторії Чорного моря: дивіться відео