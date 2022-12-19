Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, Россия может нанести еще немного массированных ракетных ударов.

Важно Сколько ракет сейчас может производить Россия: военный эксперт назвал примерные цифры

Сколько атак еще может нанести Россия

Россияне не владеют большим количеством ракет. Но есть проблема, что они ведут переговоры с Ираном о поставках. И это для нас вызов. Наш президент, люди, занимающиеся международными контрактами, министр иностранных дел делают все возможное, чтобы этого не произошло. Но мы не можем гарантировать, что этого не произойдет,

– рассказал Данилов.

По его словам, Иран с 1979 года живет "в собственном мире". Но если Россия уже просит ракеты у этой страны, тогда речь идет о том, что внутренних возможностей производства у них нет.

"Они производят какие-то свои ракеты, но то количество, которое у них было в начале войны, и то, что они производят – это несравнимые вещи", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что если считать на уже произошедшие большие атаки, то в России осталось максимум на две-три, возможно, они на четыре нашкребуют.

Данилов считает, что тогда оккупанты полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы, и они должны хоть какой-то запас оставить.

Чтобы вы понимали, тот предел, который по нормативам они должны были удерживать, они его уже прошли и прошли довольно давно. У них остались ракеты С-300, которые они используют сейчас, к сожалению, по нашим городам. Этих ракет у них более или менее достаточно,

– добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Данилов рассказывал, что в России осталось чуть больше четверти высокоточных ракет из всего запаса, который был до начала вторжения в Украину в феврале.