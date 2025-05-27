Оккупанты угрожают новыми ударами по территории Украины, прикрывая агрессию тезисами о "террористических атаках" со стороны Киева. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское минобороны, которое цитирует росСМИ.

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Кремль угрожает ударами по Украине

В России заявили о намерении продолжать наносить массированные удары в ответ на любые "террористические атаки и провокации киевского режима".

Кроме этого, агрессор пытается обвинить Украину и ее партнеров в срыве переговоров. Так, они отметили, что украинская сторона, при поддержке ряда европейских стран, совершила ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса.

К тому же российская пропаганда не останавливается: они утверждают, что якобы наносят удары только по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса в Украине.

На самом деле украинская сторона не осуществляет никаких террористических атак или провокаций, о которых говорит Кремль. Зато российская армия системно обстреливает гражданскую инфраструктуру и мирное население.

Накануне, российский диктатор заявил, что его страну якобы заставили начать войну против Украины. А перед этим рассказывал чушь об угнетении Донбасса украинской властью.