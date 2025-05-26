Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что нового заявил Путин о войне

Владимир Путин в пропагандистском духе вспомнил о Революцию Достоинства в Украине, которая произошла в 2013 – 2014 годах, заявив, что, мол, произошел "госпереворот, кровавый, причем".

Далее диктатор заявил бред, что дальше украинская власть пошла якобы подавлять Донбасс и "людей там уничтожать с вертолетов и самолетов". Хотя почему-то Путин забыл, что именно он поддержал террористические группировки на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и даже ввел туда свои войска.

Потом российский президент сказал, что Россию "заставили" начать так называемую "СВО" в Украине

Просто бессмысленно. Заставили нас просто делать то (войну – 24 Канал), что мы сейчас делаем. И пытаются сделать нас виновными в этом,

– цинично говорит диктатор.

Таким образом российский президент в очередной раз манипулятивно пытается оправдать свои военные преступления против Украины, разрушение населенных пунктов нашего государства и убийства людей.

К слову, ранее Владимир Путин заявлял о создании так называемой "буферной зоны" вдоль границы с Украиной. По его словам, таким образом он якобы хочет остановить обстрелы приграничных территорий, в частности Белгородской, Курской и Брянской областей России.