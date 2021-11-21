24 канал запускает проект "Баррикады достоинства", в рамках которого напомнит украинцам о страшных, но таких важных днях для Украины. Вместе вспомним, как 8 лет назад миллионы людей вышли на революцию, чтобы отстоять свои европейские права, как погибла Небесная Сотня и почему украинцам важно гордиться, а не плакать.

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Все началось с одного сообщения

Правительство Николая Азарова объявило, что Украина не будет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Это было последней каплей терпения украинцев. Все, к чему годами шла Украина, власть Януковича разрушила в один момент.

Президент, который впоследствии стал беглецом, также стал костью в горлах большинства украинцев, поэтому общество решило действовать.

В холодный ноябрьский вечер собрать людей на протест помогли социальные сети – твиттер и фейсбук, где начали появляться призывы об общественных акциях.

Так, журналист Мустафа Найем 21 ноября 2013 года в 19:55 был одним из первых, кто написал на своей странице в фейсбук сообщение с призывом выходить на улицу. Мол, если откликнется тысяча человек, то начнут организовываться. Вскоре на Майдане собралось 1,5 тысячи человек. Началась Революция Достоинства.

Известное сообщение Мустафы Найема / Скриншот из сети

Первый человек на Евромайдане

Пока в сети люди откликались на сообщение Найема, в 20:00 на Майдане стоял уже первый человек. Это была журналистка Инна Неродик.

"Не было такого, что на Майдан "надо" идти. На Майдан нельзя было не идти. Страна шла в Европу и однажды Азаров говорит: "Атмена, правительство останавливает подготовку к Соглашению об ассоциации с ЕС". Как это вообще?", – припомнила свои эмоции женщина.

Ее фейсбук тогда просто взорвался от возмущения людей из-за действий власти.

Ну и разве можно было после этого идти домой спать? После работы мы пошли на Майдан,

– сказала Неродик.

"Первыми стали случайно"

Журналистка с подругой вышли, чтобы посмотреть, сколько возмущенных из фейсбука уже стоят на улице.

"Так случайно случилось, что мы с подругой пришли первые. Стояла одинокая "елка" и ходили тогда еще милиционеры. Майдан Независимости был пустым", – отметила Неродик.

Она тогда опубликовала сообщение в сети.

Сообщение Ирины Неродик 2013 года / Скриншот из сети

Уже через несколько часов на этом же месте собрались десятки людей, потом сотни, тысячи, а впоследствии миллионы.

"В первый вечер мы и подумать такого не могли", – добавила Неродик.

"Первым шоком были избитые студенты"

Тогда никто и предположить не мог, что мирная акция настолько станет поперек горла власти, что она примется душить протест физически. Ирина Неродик вообще не надеялась, что студентов жестоко будет бить "Беркут".

"Это было первым шоком для всех. Я утром после избиения смотрела на эти кадры и не могла поверить, что все реально происходит", – сказала журналистка.

Избитые студенты бегут от спецназовцев в столице собственной страны и прячутся за воротами храмов, по углам, чтобы их просто не поубивали. За что? У меня до сих пор не укладывается в голове,

– добавила Неродик.

Студентов пытались запугать / Фото Максима Баландюха

"Каждый раз казалось, что граница перейдена"

Но вместо того, чтобы испугаться, люди еще сильнее возмутились. На улицы выходило все больше и больше людей. И не только в Киеве.

После избиения майдановцы думали, что хуже уже не будет.

Каждый раз казалось, что это уже все, граница перейдена. Однако власть переходила все новую и новую,

– вспомнила Неродик.

Ирина Неродик с друзьями на Майдане / Фото с фейсбук-страницы женщины

Среди тех, кто вышел на Майдан, были совершенно разные люди: студенты, медики, бизнесмены, священники, учителя и многие другие лица из разных сфер. И объединяло всех одно – жажда воли и новой жизни.

Революция глазами священника

Священнослужитель Православной церкви Украины, военный капеллан Константин Холодов выстоял Майдан до конца.

​Константин Холодов на Майдане / Фото с фейсбук-страницы священника

"Я понял, что должен быть на Майдане еще в 2010 году, когда Януковича избрали президентом. Я с тех пор ждал этого момента", – заверил священник.

Он выходил на все протестные акции, которые касались Свободы Украины. 21 ноября 2013 года произошла очередная фундаментальная акция, которую священник не мог проигнорировать.

"Честно говоря, пока не избили студентов в ночь на 1 декабря, я думал, что Майдан будет сворачиваться. Туда были уже внесены определенные лозунги "без политики". Когда я понимаю, что есть такие лозунги – это значит, что Майдана нет", – вспомнил священник ПЦУ.

Революция Достоинства изменила Украину / Фото Максима Баландюха

По его словам, были определенные спикеры, которые говорили: "Нам здесь политики не надо". Священник думал, если они останутся, то похоронят Майдан.

"Господь распорядился так, что этих спикеров как-то не стало. Пришли люди, которые имели четкие требования к политическому режиму. Мы их поддержали. Я понимал, что это будет надолго и какой-то результат должен быть. Или мы выиграем, или погибнем, или нас потопят в крови – я был готов ко всему", – заявил Холодов.

"Разум отказывался воспринимать"

Режим Януковича 18 февраля взял в руки дубинки. Именно тогда Холодов и увидел первых погибших.

"Разум отказывался воспринимать эту информацию. Это мог быть я, мои собратья и любой из друзей, священников, с которыми мы были. Эмоционально и психологически было трудно это воспринять", – поделился священник.



Медики пытаются спасти майдановца / Фото Максима Баландюха

Эти дни для военного капеллана до сих пор продолжаются из-за того, что кровь украинцев проливается и дальше.

Я считаю, что Майдан еще не завершился. Мы еще боремся. Враг очерчен, мы должны противостоять ему,

– заверил Холодов.

"Этот Майдан должен быть напоминанием всем властям, которые были и будут, что с людьми нельзя обращаться, как с быдлом, ведь в один момент они могут вспылить. Один (президент – 24 канал) успел сбежать, а другой может не успеть. Третьему, возможно, и некуда будет бежать", – подытожил священник.

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Площадь через объектив камеры

С первого дня на Революцию Достоинства вышел и фотограф Максим Баландюх. Он до последнего фиксировал кадры, которые вошли в историю Украины.

Майдановцев нещадно расстреливали / Фото Максима Баландюха

"Незавершенный гештальт"

Баландюх рассказал, что чувствовал атмосферу среди знакомых и с самого начала понимал, что это не какой-то очередной пикет на 2 дня.

"У меня был незавершенный гештальт. Я был на оранжевой революции в 2004 году, но тогда еще не фотографировал. Мне было грустно из-за этого. Когда начался Майдан, я почувствовал, что будет что-то похожее и сразу взял с собой фотоаппарат. Хотелось зафиксировать такие важные моменты украинцев", – пояснил Баландюх.

То, что людей надо поднимать – сомнения не было,

– добавил мужчина.

Майдан стоял в холодное время, но люди грелись друг возле друга.

"Не хватало солнца и тепла. Рядом были люди, которые имели много энергии вокруг себя. Ты смотришь на людей из разных уголков страны, знакомишься. Ты понимаешь, что украинцы клевые. Хотелось быть с ними", – вспомнил фотограф.

На Майдане собрались совершенно разные люди / Фото Максима Баландюха

"Есть фото, которые лучше не показывать"

Баландюх не может назвать свой самый эмоциональный кадр. На Майдане за все время была разная атмосфера.

До 1 декабря это был более мирный, но настойчивый молодежный настрой. Потом все события начали развиваться, а в январе – смерть и реальная борьба,

– отметил фотограф.

Кадры были совершенно разными. Сначала Баландюх фотографировал поющих студентов, а потом – смерть.

Украинцы массово гибли из-за действий режима / Фото Максима Баландюха

"Не все фото я публиковал. Есть те, которые лучше не показывать. Они слишком выводят на эмоцию", – сказал Баландюх.

Для него эмоционально все началось с ночи на 1 декабря. Она была решающей.

"С одной стороны появилась эйфория, ведь люди поднялись. С другой – пришлось очень быстро бежать от "Беркута". Я понял, что это все серьезно. В тот момент были разные перепады эмоций", – вспомнил Баландюх.

"Ждал удара в спину, но его не было"

Для фотографа не было сюрпризом то, что Майдан собрались разогнать.

Всем было понятно, что так и будет. Мы стояли у Михайловского собора. Нам моментами казалось, что бежит "Беркут", но на самом деле этого не было. Это был самый эмоциональный момент,

– отметил он.

Михайловский Златоверхий монастырь приютил майдановцев / Фото Максима Баландюха

Самому Баландюху очень везло на Майдане. Первый раз, когда били студентов, он с друзьями как раз пошел погреться в круглосуточную кофейню.

"В следующий раз мне уже пришлось очень быстро бежать. Меня догнал один из беркутовцев, замахнулся, припер к стенке, но не ударил. Он лишь крикнул: "Пошел отсюда". Попался какой-то нормальный. Я повернулся, пошел и ждал удар в спину, но его не было", – вспомнил парень.

Украина изменилась

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук также стоял на Евромайдане. Он уверен, что именно благодаря Революции мы живем в новой стране.

Ему, как и тысячам другим, теперь даже в страшном сне не может присниться, чтобы кто-то позволил на Майдане бить студентов или стрелять в мирных протестующих.

Мне кажется, и хочется в это верить. Сейчас история показывает, что эту "прививку" украинское общество получило,

– заметил певец.

По его словам, политики оглядываются на Майдан и помнят о нем. Это много значит.

"Я думаю, что и первый, и второй Майдан были на самом деле о свободе и о достоинстве. Они не были о конкретных законах, или борьбе политиков одних с другими. Это были Майданы, когда сердце заставляло людей выходить", – уверен артист.

Святослав Вакарчук о Революции Достоинства: смотрите видео

Обратите внимание! Впоследствии на сайте 24 канала в рамках проекта "Баррикады достоинства" выйдет интервью со Святославом Вакарчуком. Не пропустите!

Не была ли Небесная Сотня бесполезной

Ирина Неродик: "То, что мы сегодня – не Россия и не Беларусь, я считаю, во многом является победой Майдана. Несмотря на огромный поток предательства, у нас есть много побед.



Мы таки движемся вперед. На выборах не знаем еще до начала кампании, кто победит. Надо лишь время и много усилий, чтобы все было лучше. Очень-очень много времени и усилий".



"То, что мы сегодня – не Россия и не Беларусь, я считаю, во многом является победой Майдана. Несмотря на огромный поток предательства, у нас есть много побед. Мы таки движемся вперед. На выборах не знаем еще до начала кампании, кто победит. Надо лишь время и много усилий, чтобы все было лучше. Очень-очень много времени и усилий". Константин Холодов: "Это роды, рождение украинской нации, свободного украинца. Нашему украинцу сегодня примерно 10 – 12 лет. Его можно обмануть различными фильмами, фокусами. Однако он взрослеет и мужает. Майдан – это были роды. Они бывают легкие и тяжелые.



Мы родились на Майдане. Мы есть и продолжаем отстаивать свою жизнь. Нам жить не дают и хотят, чтобы мы погибли. Майдан – это наше начало. Я горжусь, что был там".



"Это роды, рождение украинской нации, свободного украинца. Нашему украинцу сегодня примерно 10 – 12 лет. Его можно обмануть различными фильмами, фокусами. Однако он взрослеет и мужает. Майдан – это были роды. Они бывают легкие и тяжелые. Мы родились на Майдане. Мы есть и продолжаем отстаивать свою жизнь. Нам жить не дают и хотят, чтобы мы погибли. Майдан – это наше начало. Я горжусь, что был там". Максим Баландюх: "Мне не нравится, когда Майдан ассоциируют с плачем и трагичностью. Я понимаю, что погибли люди и это очень неприятно. Однако думаю, что Небесная Сотня точно не хотела бы, чтобы ее вспоминали с сожалением. Это лидеры, герои, которые не побоялись уходить.



Власть изменилась, ценности, сознание. Это вещь, которая стоила того, хоть и конец был трагическим. Это был мощный момент для Украины. Надо изменить свое настроение, ведь это была победа. Без нее ничего бы не вышло. Нас держала бы под колпаком Россия и впредь. Это было неотвратимо".



"Мне не нравится, когда Майдан ассоциируют с плачем и трагичностью. Я понимаю, что погибли люди и это очень неприятно. Однако думаю, что Небесная Сотня точно не хотела бы, чтобы ее вспоминали с сожалением. Это лидеры, герои, которые не побоялись уходить. Власть изменилась, ценности, сознание. Это вещь, которая стоила того, хоть и конец был трагическим. Это был мощный момент для Украины. Надо изменить свое настроение, ведь это была победа. Без нее ничего бы не вышло. Нас держала бы под колпаком Россия и впредь. Это было неотвратимо". Святослав Вакарчук: "Когда говорят, что ничего не изменилось к лучшему в экономическом плане... Да изменилось! С каждым днем что-то меняется. Просто если сравнить то, что было во времена, когда вы родились и то, что сейчас – это абсолютно 2 разные страны.



Безусловно, у большинства все изменилось к лучшему. Есть вещи, которые хочется менять быстрее. Мне тоже бы хотелось. К сожалению, так не происходит".

Больше о проекте "Баррикады достоинства"

В рамках этого проекта 24 канал напомнит всем украинцам, что мы пережили 8 лет назад. Вместе с нами об этом будут говорить сами же майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, которых касались события.

Мы расскажем все о Революции Достоинства. Мы вспомним все важнейшие события – избиение студентов, "Марш миллионов", революционный Новый год, первые смерти активистов на "кровавое Крещение", бурный февраль и убийства Небесной Сотни. Мы воссоздадим историю Майдана нашими воспоминаниями и воспоминаниями тех, кто выстоял. Не пропустите, ведь это важно для каждого из нас.