Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що нового заявив Путін про війну

Владімір Путін у пропагандистському дусі згадав про Революцію Гідності в Україні, яка сталася у 2013 – 2014 роках, заявивши, що, мовляв, стався "держпереворот, кривавий, причому".

Далі диктатор заявив маячню, що далі українська влада пішла нібито пригнічувати Донбас і "людей там знищувати з гелікоптерів і літаків". Хоча чомусь Путін забув, що саме він підтримав терористичні угруповання на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та навіть увів туди свої війська.

Потім російський президент сказав, що Росію "змусили" почати так звану "СВО" в Україні

Просто безглуздо. Змусили нас просто робити те (війну – 24 Канал), що ми зараз робимо. І намагаються зробити нас винними у цьому,

– цинічно каже диктатор.

Таким чином російський президент вчергове маніпулятивно намагається виправдати свої воєнні злочини проти України, руйнування населених пунктів нашої держави та вбивства людей.

До слова, раніше Владімір Путін заявляв про створення так званої "буферної зони" вздовж кордону з Україною. За його словами, таким чином він нібито хоче зупинити обстріли прикордонних територій, зокрема Бєлгородської, Курської та Брянської областей Росії.