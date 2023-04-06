Об этом 24 Каналу рассказал экссоветник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. По его словам, нельзя утверждать, что уже нет угрозы ракетных обстрелов.
К теме Россия будет наносить точечные удары, – майор ВСУ о дальнейших ракетных атаках
Враг несколько изменил тактику
Как подчеркнул Смирнов, сейчас нужно быть готовым ко всему. Главное – не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Хотя, действительно, сейчас враг несколько изменил свою тактику.
Видим, что враг прекратил массированные обстрелы и больше сконцентрировался на прифронтовых городах – Запорожье, разных населенных пунктах Донецкой области. В тылу стало несколько спокойнее, – заметил Смирнов.
Однако нельзя расслабляться, ведь определенный ракетный запас оккупанты до сих пор имеют. И массированный ракетный обстрел еще может произойти.
Россияне могут готовиться к массированному ракетному удару: смотрите видео
Однако очевидно, что у россиян сейчас есть проблемы даже с целями новых ударов. Зима ведь уже закончилась, а они не смогли достичь блекаута. Была разная информация, что оккупанты ищут новые цели. Говорили даже о мостах. Однако это реализовать достаточно сложно.
Одна история, когда ты стреляешь в подстанцию, которая достаточно большая по площади. Другое дело – в мост. Не попадешь – улетит в воду. А ресурс у них ограничен,
– отметил Смирнов.
Есть риск массированного ракетного удара
- Руководитель объединенного координационного штаба сил обороны Юга Наталья Гуменюк вечером 4 апреля сообщила, что Россия вывела на боевое дежурство 6 ракетных носителей. Они могут запустить до 40 ракет.
- Правда, не все носители крылатых ракет могут полностью снаряжены. Однако угроза все равно есть.
- Не исключено, что оккупанты попытаются нанести так называемую "волнообразную атаку", используя ракеты и воздушного, и морского базирования.