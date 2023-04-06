Об этом 24 Каналу рассказал экссоветник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. По его словам, нельзя утверждать, что уже нет угрозы ракетных обстрелов.

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Враг несколько изменил тактику

Как подчеркнул Смирнов, сейчас нужно быть готовым ко всему. Главное – не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Хотя, действительно, сейчас враг несколько изменил свою тактику.

Видим, что враг прекратил массированные обстрелы и больше сконцентрировался на прифронтовых городах – Запорожье, разных населенных пунктах Донецкой области. В тылу стало несколько спокойнее, – заметил Смирнов.

Однако нельзя расслабляться, ведь определенный ракетный запас оккупанты до сих пор имеют. И массированный ракетный обстрел еще может произойти.

Россияне могут готовиться к массированному ракетному удару: смотрите видео

Однако очевидно, что у россиян сейчас есть проблемы даже с целями новых ударов. Зима ведь уже закончилась, а они не смогли достичь блекаута. Была разная информация, что оккупанты ищут новые цели. Говорили даже о мостах. Однако это реализовать достаточно сложно.

Одна история, когда ты стреляешь в подстанцию, которая достаточно большая по площади. Другое дело – в мост. Не попадешь – улетит в воду. А ресурс у них ограничен,

– отметил Смирнов.

Есть риск массированного ракетного удара