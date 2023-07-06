Некоторые местные жители совсем остались без жилья. На месте их квартиры – просто дыра.

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"Все пострадало. В доме нет окон, ничего нет"

Одна из местных жителей рассказала, что во время первого взрыва у нее попадали две вазонки, а потом так все упало, что в квартире теперь ничего нет – все пусто.

Все пострадало. В доме нет окон, ничего нет. Немного ранило голову и ногу. Со мной были муж после инсульта и дочь. Дочь ничего, а мне спину посекло, ударной волной выбило окна,

– рассказала жительница пострадавшего дома.

Еще одной женщине – ранило лицо, ноги и руки.

"Меня не госпитализировали, сказали, что все будет нормально. Мы были в доме, спали, и началось все. Нас было пятеро. С родными все нормально, только я одна пострадала", – рассказала львовянка.

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"Квартиры нет – просто дыра"

Жительница разрушенного дома рассказала, что на месте ее квартиры теперь просто дыра.

Мы услышали первый удар и вышли из квартиры. Сейчас уже нет квартиры, там просто дыра,

– отметила девушка.

"На коленях лезли к двери"

По словам львовянки, после взрыва все накрыло. Ей и ее родным пришлось на коленях лезть к двери.

"На коленях лезли к двери, все, квартиры нет. Я жила на первом этаже, а на 4-м там вообще этажа нет", – рассказала женщина.

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