Некоторые местные жители совсем остались без жилья. На месте их квартиры – просто дыра.
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"Все пострадало. В доме нет окон, ничего нет"
Одна из местных жителей рассказала, что во время первого взрыва у нее попадали две вазонки, а потом так все упало, что в квартире теперь ничего нет – все пусто.
Все пострадало. В доме нет окон, ничего нет. Немного ранило голову и ногу. Со мной были муж после инсульта и дочь. Дочь ничего, а мне спину посекло, ударной волной выбило окна,
– рассказала жительница пострадавшего дома.
Еще одной женщине – ранило лицо, ноги и руки.
"Меня не госпитализировали, сказали, что все будет нормально. Мы были в доме, спали, и началось все. Нас было пятеро. С родными все нормально, только я одна пострадала", – рассказала львовянка.
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"Квартиры нет – просто дыра"
Жительница разрушенного дома рассказала, что на месте ее квартиры теперь просто дыра.
Мы услышали первый удар и вышли из квартиры. Сейчас уже нет квартиры, там просто дыра,
– отметила девушка.
"На коленях лезли к двери"
По словам львовянки, после взрыва все накрыло. Ей и ее родным пришлось на коленях лезть к двери.
"На коленях лезли к двери, все, квартиры нет. Я жила на первом этаже, а на 4-м там вообще этажа нет", – рассказала женщина.
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- По состоянию на утро 6 июля известно, что количество пострадавших выросло до 8 человек. А погибших уже 3.
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