Однако при поиске слабых мест в украинской обороне россияне невольно обнажили свои слабые места, в том числе в авиации. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Проблемы российской авиации

В ночь на 15 августа россияне совершили очередную массированную атаку по мирным городам Украины. Зафиксированы "прилеты", в частности пострадали города Днепр, Львов, Луцк. В общей сложности российские террористы выпустили 28 ракет по Украине, 16 удалось сбить силам ПВО.

Однако Свитан заметил интересную деталь. Чтобы сбросить на Украину 20 крылатых ракет, Россия подняла в небо 11 бомбардировщиков, в то время как каждый может нести под крыльями 5 ракет Х-55 или 8 ракет Х-101.

В принципе можно было поднять 2 бомбардировщика и сбросить ракеты, а они подняли 11. Это говорит об упадке сил российской авиации. Эти Ту-95 у них просто разваливаются,

– заметил Свитан.

Также силы ПВО не смогли сбить ракеты Х-22, ведь их Украине до сих пор нечем сбивать.

В обстрелах россияне прибегли к старой тактике, которая оказалась достаточно эффективной, к сожалению. Ракеты были отправлены по тем местам, куда предварительно летели "Шахеды", и их не смогла сбить противовоздушная оборона.

Полный анализ фронта от Романа Свитана: смотреть видео

Ситуация на Юге

Появились сообщения, что вокруг Керчинского моста стало больше российских катеров на дежурстве, ведь там боятся новых атак. Так враг пытается перехватить надводные дроны.

Однако на это тоже есть решения, вероятно, будут увеличивать количество дронов во время атак. В конце концов вывести из строя достаточное количество кораблей тоже достаточно эффективно.

Возможно, к тому времени и Германия станет более решительной и передаст ракеты Taurus.

Десяток этих ракет уничтожит мост,

– добавил полковник запаса.

Также на Юге зафиксированное продвижение ВСУ за последние сутки неподалеку от поселка Роботиного Запорожской области. Сообщается также, что часть населённого пункта уже находится в "серой зоне".

Эти продвижения выполняют сразу 2 задачи: выход на линию обороны и переход к оперативному окружению русского гарнизона. К тому же, постоянные обстрелы украинской артиллерии заставляют противника оттягивать свою пехоту.

Украине крайне нужна работа ленд-лиза

Для эффективной борьбы против окупантов и освобождения своих территорий Украине необходимо больше оружия и техники. Лэнд-лиз, подписанный год назад, фактически только сейчас начинает работать.

Было несколько отговорок, мол, за него придется платить, он нуждается в длительной подготовке. Однако, возможно, причина в том, что Джозеф Байден затягивает этот процесс, предположил Свитан.

Также он объяснил, что ленд-лиз означает – все вооружение по окончании военных действий нужно будет вернуть США. А оплачивать его придется только в том случае, если Украина решит оставить его себе. Даже самолеты F-16 можно получить по этому механизму.