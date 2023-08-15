К утру 15 августа российские захватчики выпустили 28 крылатых ракет разных типов. ПВО сбила 16 целей в разных уголках нашей страны, однако есть немало повреждений. В частности, занялась пятиэтажка во Львове.

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Ликвидация последствий удара по Львову

Собственно, глава ОВА Максим Козицкий сообщал о том, что россияне атаковали Львовскую область в период с 05:20 до 05:30. А вот в ГСЧС констатировали, что удалось ликвидировать пожар, загоревшийся в многоэтажке из-за удара в 10:20. То есть можно подытожить, что горел дом 5 часов.

К тушению привлекли 45 представителей личного состава и 9 единиц техники,

– наносили в пресс-службе ГСЧС

Также свой комментарий по этому поводу дал председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук. "Еще одна ночь и еще больше ужаса. Массированный ракетный обстрел украинских городов. Гражданские объекты, жилые дома, предприятия – вот против чего воюет агрессор", – написал он.

Спасатели гасят многоэтажку во Львове / Фото ГСЧС

Обратите внимание! К счастью, обошлось без жертв. Однако есть пострадавшие в результате этой атаки не только по Львову, но и области. В частности, россиян ударили по частному сектору в Ставчанах и Суховоле. Как сообщил глава ОВА Максим Козицкий, силам ПВО удалось сбить одну из шести ракет над регионом.

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