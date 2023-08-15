Під ранок 15 серпня російські загарбники випустили 28 крилатих ракет різних типів. ППО збила 16 цілей в різних куточках нашої країни, однак є чимало пошкоджень. Зокрема, зайнялась п'ятиповерхівка у Львові.
Дивіться також Ранковий терор "Калібрами" та ракетами серії "Х": все що відомо про ракетну атаку 15 серпня
Ліквідація наслідків удару по Львову
Власне, голова ОВА Максим Козицький повідомляв про те, що росіяни атакували Львівську область у період від 05:20 до 05:30. А от у ДСНС констатували, що вдалось ліквідувати пожежу, що зайнялась в багатоповерхівці через удар аж о 10:20. Тобто можна підсумувати, що горів будинок 5 годин.
До гасіння залучили 45 представників особового складу та 9 одиниць техніки,
– наносили у пресслужбі ДСНС
Також свій коментар щодо цього дав голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. "Ще одна ніч і ще більше жаху. Масований ракетний обстріл українських міст. Цивільні об'єкти, житлові будинки, підприємства – ось проти чого воює агресор", – написав він.
Рятувальники гасять багатоповерхівку у Львові / Фото ДСНС
Влучання в Луцьку
- Додамо, що ворожі ракети також атакували двома крилатими ракетами підприємство в Луцьку.
- Відомо щонайменше про трьох загиблих, а також чотирьох постраждалих. Варто сказати, що завод, по якому вдарили загарбники, виготовляв деталі для автомобілей.
- Стосунку до військової інфраструктури воно не має, за словами мера Луцька Ігоря Поліщука.