Кровавая "биполярка" Путина
Возложил цветы к обелиску с названием города у кремлевской стены, а затем его войска нанесли по Одессе массированный ракетный удар.
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Поздравили одесситов с Днем победы… Попали, как всегда, по гражданским – в торговый центр. По меньшей мере, один погибший.
Последствия ракетного удара по Одессе 9 мая / Фото ГСЧС
Вечером 9 мая россияне разрушили ракетами торговый центр в Одессе / Фото из телеграмм-канала Дениса Казанского
В результате ракетной атаки по Одессе погиб по меньшей мере один человек / Фото из телеграмм-канала Дениса Казанского
Думаю, в будущем многие научные исследования посвятят психике нынешних жителей Кремля. Уже сейчас очевидно, что они больны, и с точки зрения психически здорового человека действия Путина и его команды просто непостижимы.
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