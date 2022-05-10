Кривава "біполярка" Путіна

Поклав квіти до обеліска з назвою міста біля кремлівської стіни, а потім його війська завдали по Одесі масованого ракетного удару.

Цікаве Російська "імперія зла" вже почала розпадатися: хто і чому розколює моноліт Путіна

Привітали одеситів із Днем перемоги… Влучили, як завжди, по цивільних – в торговельний центр. Щонайменше один загиблий.



Наслідки ракетного удару по Одесі 9 травня / Фото ДСНС



Ввечері 9 травня росіяни зруйнували ракетами торговельний центр в Одесі / Фото з телеграм-каналу Дениса Казанського



Внаслідок ракетної атаки по Одесі загинула щонайменше одна людина / Фото з телеграм-каналу Дениса Казанського

Думаю, в майбутньому чимало наукових досліджень присвятять психіці нинішніх мешканців Кремля. Вже зараз очевидно, що вони хворі, й з погляду психічно здорової людини дії Путіна та його команди просто незбагненні.

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