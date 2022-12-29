По словам главы Ивано-Франковского облсовета Светланы Онищук, несколько из почти 70 ракет упали на территории области. К счастью, одна из них, хотя и попала в жилой дом, но не взорвалась.

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Впоследствии ракеты обезвредят

По имеющейся информации, оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры. В результате вспыхнул пожар площадью 50 квадратных метров. Известно, что по состоянию на 11:25 огонь удалось локализовать. Обошлось без пострадавших и жертв.

Еще одна ракета россиян попала в частный дом на территории Тлумацкой территориальной общины. Снаряд хоть и попал, но не взорвался. К счастью, к моменту атаки никого в доме не было. Так что и на этот раз обошлось без пострадавших.

Кроме того, падение ракет было зафиксировано в целом по области. Как отмечает Онищук, впоследствии их обезвредят.



Одна из ракет попала в жилой дом, но не взорвалась / Фото с телеграма Онищук

Враг выпустил почти 70 ракет

По данным Генштаба ВСУ, российские военные для массированной ракетной атаки использовали:

крылатые ракеты воздушного базирования;

крылатые ракеты морского базирования;

зенитные управляемые ракеты к ЗРК С-300.

Всем этим враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры нашего государства. К сожалению, несколько попаданий было. Снова свою титаническую работу продемонстрировали силы ПВО. Им удалось сбить 54 из 69 выпущенных врагом крылатых ракет.

Что известно о массированной ракетной атаке