Проститься с погибшим мужчиной пришло очень много людей. Соответствующие фото с церемонии прощания обнародовали в разных телеграм-каналах, информирует 24 Канал.

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Как прошло прощание с Михаилом Кореновским

Церемония прощания прошла 17 января в игровом зале Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта.

Проститься с тренером пришли сотни днепрян – друзья, коллеги, родные и ученики Кореновского.

Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области. У него остались жена с двумя детьми. Семья осталась без жилья в результате ракетной атаки России.

В Днепре простились с тренером Михаилом Кореновским / фото "Суспильне", "Информатор"

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