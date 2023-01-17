Проститься с погибшим мужчиной пришло очень много людей. Соответствующие фото с церемонии прощания обнародовали в разных телеграм-каналах, информирует 24 Канал.
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Как прошло прощание с Михаилом Кореновским
Церемония прощания прошла 17 января в игровом зале Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта.
Проститься с тренером пришли сотни днепрян – друзья, коллеги, родные и ученики Кореновского.
Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области. У него остались жена с двумя детьми. Семья осталась без жилья в результате ракетной атаки России.
В Днепре простились с тренером Михаилом Кореновским / фото "Суспильне", "Информатор"
Поисковые работы на месте ракетного удара по Днепру завершили
- 17 января поисково-спасательные работы в городе Днепр на месте ракетного удара завершены. Спасены 39 человек, из них 6 детей, погибли 44 человека, из них 5 детей, травмированы 79 человек, из них 16 детей.
- Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что 44 жизни унесла российская ракета, попавшая в многоэтажку в Днепре. Среди погибших – пятеро детей. Самому младшему мальчику не было и года.
- 39 человек спасены.
- Напомним, что российские оккупанты нанесли удар по Днепру ракетой типа X-22. Это подтвердили в разведке Британии, а также момент удара попал на видео.