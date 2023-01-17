Попрощатися із загиблим чоловіком прийшло дуже багато людей. Відповідні фото з церемонії прощання оприлюднили у різних телеграм-каналах, інформує 24 Канал.
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Як пройшло прощання з Михайлом Кореновським
Церемонія прощання відбулася 17 січня в ігровій залі Придніпровської державної академії фізичної культури та спорту.
Попрощатися з тренером прийшли сотні дніпрян – друзі, колеги, рідні та учні Кореновського.
Кореновський був заслуженим тренером України з боксу та старшим тренером збірної Дніпропетровської області. У нього залишилися дружина з двома дітьми. Сім'я залишилася без житла внаслідок ракетної атаки Росії.
У Дніпрі попрощалися з тренером Михайлом Кореновським / фото "Суспільне", "Інформатор"
Пошукові роботи на місці ракетного удару по Дніпру завершили
- 17 січня пошуково-рятувальні роботи у місті Дніпро на місці ракетного удару завершено. Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей, загинуло 44 особи, з них 5 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей.
- Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що 44 життя забрала російська ракета, що поцілила у багатоповерхівку в Дніпрі. Серед загиблих – п'ятеро дiтей. Найменшому хлопчику не було й року.
- 39 людей врятовані.
- Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару по Дніпру ракетою типу X-22. Це підтвердили у розвідці Британії, а також момент удару потрапив на відео.