Супруги чудом выжили. Их спасли спасатели. Ольга была в шаге от смерти. Об этом стало известно в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Супруги чудом выжили из-за ракетного удара в Днепре
Под Евгением Ботвиновым обрушились все квартиры. Супругов спасло лишь то, что в момент удара они находились в уцелевшей комнате.
Когда мы открыли дверь в соседнюю комнату, поняли, что произошло. Мы увидели пропасть от 9 до 1 этажа. Все горело, люди кричали, было невыносимо страшно,
– рассказала Ольга.
Женщину ранил обломок и она истекала кровью. Спасло то, что ее муж – хирург, и он оказал ей помощь.
Женщину ранил обломок и она истекала кровью / Скриншот с видео
Спасатели добирались до пары более трех часов. Затем их доставили в больницу.
Недавно семью выписали из больницы. Квартира, которую им дали друзья, – уже четвертый дом супругов. Все остальные – они потеряли из-за российских оккупантов.
Сейчас супруги пытаются привыкнуть к тому, что жизнь продолжается.
Супруги потеряли дом в Днепре / Скриншот с видео
Вражеский ракетный удар по многоэтажке в Днепре: что известно
- 14 января российская ракета попала в девятиэтажку в Днепре. В результате обстрела полностью разрушен подъезд.
- Разбирать завалы завершили только 17 января. Всего в результате российского террористического удара погибли 46 человек. Шесть из них – дети. Еще 79 человек получили травмы.
- Елена Журавская, которой было 73 года, находилась в доме, куда попала российская ракета. Тело женщины все еще ищут.
- Мэр Борис Филатов сообщил, что город устанавливает, сколько квартир разрушили враги. Коммунальные службы проводят инструментальное обследование подъездов, которые размещались возле уничтоженных квартир.
- Кстати, в Днепре в результате ракетного удара погибла целая семья Фигурных. 20 января их похоронили.