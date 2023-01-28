Подружжя дивом вижило. Їх врятували рятувальники. Ольга була за крок від смерті. Про це стало відомо в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Під Євгеном Ботвіновим обвалилися усі квартири. Подружжя врятувало лише те, що у момент удару вони перебували у кімнаті, яка вціліла.

Коли ми відкрили двері у сусідню кімнату, зрозуміли, що сталося. Ми побачили прірву від 9 до 1 поверху. Все горіло, люди кричали, було нестерпно страшно,

– розповіла Ольга.

Жінку поранив уламок і вона стікала кров’ю. Врятувало те, що її чоловік – хірург, і він надав їй допомогу.



Жінку поранив уламок і вона стікала кров’ю / Скриншот з відео

Рятувальники діставалися до пари понад три години. Потім їх доставили в лікарню.

Нещодавно родину виписали з лікарні. Квартира, яку їм дали друзі, – вже четверта домівка подружжя. Усі інші – вони втратили через російських окупантів.

Зараз подружжя намагається звикнути до того, що життя триває.



Подружжя втратило домівку у Дніпрі / Скриншот з відео

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