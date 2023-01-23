Так, нині у лікарнях перебувають 18 травмованих осіб. Про це повідомив заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА Олексій Григорук під час брифінгу, інформує 24 Канал.

Важливо У Дніпрі після ракетного удару досі шукають 6 людей: Філатов розповів, де ще ведуть пошуки

Нові деталі про постраждалих у Дніпрі

Наразі у стаціонарах перебувають 18 пацієнтів, зокрема – одна дитина. Серед них нема тяжких, усі вже переведені з реанімації до загальносоматичних відділень для подальшого лікування та реабілітації. Вони забезпечені усім необхідним, зокрема надається й психологічна допомога,

– розповів Григорук.

За його словами, серед постраждалих також є 4 переселенці. Загалом відомо, що внаслідок удару травмувалися понад 80 осіб, з них 16 – діти.

Як стало відомо, трьох поранених не вдалося врятувати – вони померли у лікарнях.

"Серед загиблих через ракетний удар – четверо медичних працівників: троє стоматологів та медична сестра", – розповів Григорук.

До речі, також внаслідок російської атаки було повністю зруйновано сьому амбулаторію центру первинної медико-санітарної допомоги №4.

Ракетна атака по Дніпру: останні новини