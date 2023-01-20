Про це розповів під час брифінгу міський голова Дніпра Борис Філатов. Відомо, що внаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі загинуло 45 людей, з яких шестеро – це діти.

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Філатов сказав, коли повідомлять точну кількість загиблих

Борис Філатов повідомив, що 20 людей продовжують перебувати у важкому стані. Крім того, ще 6 людей досі не можуть знайти.

Шукаємо, але офіційно рятувальна операція закінчена,

– сказав Філатов.

Він розповів, що комунальні служби проводять інструментальне обстеження під'їздів, що розташовувалися поряд зі вщент зруйнованими під'їздами.

"Ми не могли це зробити раніше, оскільки була та є загроза обвалів", – зазначив мер Дніпра. Філатов розповів, що після візуального обстеження відомо, що зруйновано приблизно 90 квартир.

"Після закінчення інструментального обстеження буде точна цифра (загиблих – 24 Канал)... Потрібно 2 тижні", – резюмував міський голова Дніпра.

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