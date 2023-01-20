Про це розповів під час брифінгу міський голова Дніпра Борис Філатов. Відомо, що внаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі загинуло 45 людей, з яких шестеро – це діти.
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Філатов сказав, коли повідомлять точну кількість загиблих
Борис Філатов повідомив, що 20 людей продовжують перебувати у важкому стані. Крім того, ще 6 людей досі не можуть знайти.
Шукаємо, але офіційно рятувальна операція закінчена,
– сказав Філатов.
Він розповів, що комунальні служби проводять інструментальне обстеження під'їздів, що розташовувалися поряд зі вщент зруйнованими під'їздами.
"Ми не могли це зробити раніше, оскільки була та є загроза обвалів", – зазначив мер Дніпра. Філатов розповів, що після візуального обстеження відомо, що зруйновано приблизно 90 квартир.
"Після закінчення інструментального обстеження буде точна цифра (загиблих – 24 Канал)... Потрібно 2 тижні", – резюмував міський голова Дніпра.
Що відомо про теракт Росії у Дніпрі
- Російські військові атакували будинок у Дніпрі в суботу, 14 січня, завдавши ракетного удару ракетою Х-22. Українська ППО не здатна збивати ракети такого типу, які призначені для ураження кораблів.
- 17 січня у Дніпрі завершили пошукові роботи на місці ракетного обстрілу, які тривали три дні. Працівникам ДСНС вдалося врятувати 39 людей, з яких шестеро дітей.
- Крім того, через російський обстріл Дніпра травмовано 79 осіб, з них 16 дітей. Рятувальники отримали 47 повідомлень про безвісти зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, у лікарнях.
- Станом на 13:30 17 січня правоохоронці не могли ідентифікувати тіла 15 людей. Міський голова Дніпра Борис Філатов інформував, що жертв внаслідок ракетної атаки може бути понад 50.