Об этом рассказал во время брифинга городской голова Днепра Борис Филатов. Известно, что в результате ракетного обстрела дома в Днепре погибли 45 человек, из которых шестеро – это дети.

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Филатов сказал, когда сообщат точное количество погибших

Борис Филатов сообщил, что 20 человек продолжают находиться в тяжелом состоянии. Кроме того, еще 6 человек до сих пор не могут найти.

Ищем, но официально спасательная операция окончена,

– сказал Филатов.

Он рассказал, что коммунальные службы проводят инструментальное обследование подъездов, которые располагались рядом с разрушенными подъездами.

"Мы не могли это сделать раньше, поскольку была и есть угроза опбвалов", – отметил мэр Днепра. Филатов рассказал, что после визуального обследования известно, что разрушены около 90 квартир.

"По окончании инструментального обследования будет точная цифра (погибших – 24 Канал)... Нужно 2 недели", – резюмировал городской голова Днепра.

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