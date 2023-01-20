Об этом рассказал во время брифинга городской голова Днепра Борис Филатов. Известно, что в результате ракетного обстрела дома в Днепре погибли 45 человек, из которых шестеро – это дети.
Обратите внимание Зло должно быть наказано: поименный список ответственных за массовое убийство украинцев в Днепре
Филатов сказал, когда сообщат точное количество погибших
Борис Филатов сообщил, что 20 человек продолжают находиться в тяжелом состоянии. Кроме того, еще 6 человек до сих пор не могут найти.
Ищем, но официально спасательная операция окончена,
– сказал Филатов.
Он рассказал, что коммунальные службы проводят инструментальное обследование подъездов, которые располагались рядом с разрушенными подъездами.
"Мы не могли это сделать раньше, поскольку была и есть угроза опбвалов", – отметил мэр Днепра. Филатов рассказал, что после визуального обследования известно, что разрушены около 90 квартир.
"По окончании инструментального обследования будет точная цифра (погибших – 24 Канал)... Нужно 2 недели", – резюмировал городской голова Днепра.
Что известно о теракте России в Днепре
- Российские военные атаковали здание в Днепре в субботу, 14 января, нанеся ракетный удар ракетой Х-22. Украинская ПВО не способна сбивать ракеты такого типа, предназначенные для поражения кораблей.
- 17 января в Днепре завершили поисковые работы на месте ракетных обстрелов, длившихся три дня. Работникам ГСЧС удалось спасти 39 человек, из которых шестеро детей.
- Кроме того, из-за российского обстрела Днепра травмированы 79 человек, из них 16 детей. Спасатели получили 47 сообщений о без вести пропавших, из которых 23 человека установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах.
- По состоянию на 13:30 17 января правоохранители не могли идентифицировать тела 15 человек. Мэр Днепра Борис Филатов информировал, что жертв в результате ракетной атаки может быть более 50.