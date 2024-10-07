Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

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ЦАХАЛ предупредил, что воздушная тревога в центральной части Израиля связана с пуском ракеты класса "земля-земля" с территории Йемена ориентировочно в 17:50.

Уже через несколько минут уточнили, что ракета была успешно перехвачена Военно-воздушными силами Израиля.

При этом Израиль не уточнил информацию относительно того, кто именно запустил ракету по территории страны.

Справочно. На территории Йемена действуют боевики хуситы. Они неоднократно атаковали Израиль.

К слову, 15 сентября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что ракета хуситов впервые достигла центральной части Израиля, ее уничтожили. Глава израильского правительства тогда пообещал боевикам ответ.