Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

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ЦАХАЛ попередив, що повітряна тривога в центральній частині Ізраїлю пов'язана з пуском ракети класу "земля-земля" з території Ємену орієнтовно о 17:50.

Вже за кілька хвилин уточнили, що ракета була успішно перехоплена Військово-повітряними силами Ізраїлю.

При цьому Ізраїль не уточнив інформацію щодо того, хто саме запустив ракету по території країни.

Довідково. На території Ємену діють бойовики хусити. Вони неодноразово атакували Ізраїль.

До слова, 15 вересня прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розповів, що ракета хуситів уперше досягла центральної частини Ізраїлю, її знищили. Глава ізраїльського уряду тоді пообіцяв бойовикам відповідь.