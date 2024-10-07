Про це пише Reuters.

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Ізраїль вдарив по Лівану та Сектору Гази

Увечері в неділю бойовики "Хезболли" запустили ракети по території Ізраїлю. За даними поліції, ракети пройшли повз ізраїльські системи протиповітряної оборони та вдарили по Хайфі, третьому за величиною місту Ізраїлю.

У виданні пишуть, що внаслідок ударів були пошкоджені будівлі. Ізраїльські ЗМІ також повідомляють, що від ракетних обстрілів по Хайфі та місту Тверія постраждало 10 осіб.

"Хезболла" заявила, що атакували військовий об'єкт на південь від Хайфи залпом ракет типу "Фаді-1".

Як пишуть в Reuters, ізраїльська авіація завдала ударів по південним передмістям Бейрута в неділю в рамках найінтенсивнішого бомбардування ліванської столиці з тих пір, як Ізраїль різко посилив свою кампанію проти підтримуваного Іраном угруповання "Хезболла" минулого місяця.

У виданні вказали, що ізраїльські військові заявили, що винищувачі уразили цілі в Бейруті, що належать штаб-квартирі розвідки "Хезболли" та місця зберігання зброї. Зазначається, що удари також були спрямовані проти "Хезболли" на півдні Лівану та в районі Бекаа.