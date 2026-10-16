Как сообщил Институт изучения войны (ISW), атакованный объект россиян расположен примерно в 267 километрах от границы с Украиной. Помимо поражения самих самолетов, ракетная атака повредила техническое оборудование аэродрома, что видно на спутниковых снимках.

Почему передовые аэродромы важны для россиян

Потери вызвали заметную реакцию среди россиян. Один из российских военных блогеров признал, что для защиты самолетов вблизи украинской границы оккупантам нужна многоступенчатая воздушная противовоздушная оборона.

По оценке вражеского обозревателя, противник может сохранить остатки своей авиации, но только при условии ее отвода на расстояние более 400 километров от Украины. Речь идет о временном выводе не только фронтовых бомбардировщиков, но и дальнего и военно-транспортного авиационного парка.

Российская армия регулярно применяет истребители-бомбардировщики Су-34М для нанесения ракетных ударов и сброса управляемых УАБ на прифронтовые украинские города.

Это позволяет российским вооруженным силам совершать больше боевых вылетов во время серий ударов, продлевая срок службы двигателей самолетов и потребляя меньше авиационного топлива,

– пояснили аналитики.

Преимущества для украинской ПВО

Способность Украины оттеснять российскую авиацию вглубь России дает важное стратегическое преимущество, считают в Институте. Увеличение дальности полета позволит украинским военным раньше фиксировать боевые вылеты противника. Это обеспечит дополнительное время подразделениям ПВО для мобилизации сил и средств с целью отражения атак.

Аналитики предполагают, что в таких условиях уменьшатся разрушительные последствия российских авиаударов.

Напомним, в результате ударов "Нептунов" по российскому аэродрому в Воронежской области были уничтожены четыре и повреждены еще два вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34.