Ночью 16 февраля обстреляли силы коалиции в Ираке недалеко от аэропорта Эрбиль. Погиб один гражданский подрядчик, еще 5 – получили ранения. Также в больницу попал один американский военный.

В США говорят, что произведен был непрямой обстрел.

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Детали обстрела устанавливают специалисты

Предварительная информация свидетельствует, что коалиционные силы в Эрбиле подверглись ночью непрямым обстрелам,

– подтвердил информацию представитель международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Уэйн Маротто.

Initial reports that Indirect Fire landed on Coalition Forces in Erbil tonight. There was 1 civilian contractor killed, 5 civilian contractors injured and 1 US service member injured. More information to follow. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) February 15, 2021

Откуда именно обстреливали базу – пока неизвестно, это выясняют специалисты. Более подробную информацию пообещали обнародовать позже. 4 из 5 раненых подрядчиков – точно граждане США. Гражданство еще одного – пока неизвестно.

Американцев обстреливали в Эрбиле в сентябре 2020

Источник: CNN

Отметим, что в последний раз американцев в Эрбиле обстреливали в сентябре 2020 года. Тогда три ракеты приземлились на территории военной базы США. Еще три – неподалеку. Погибших в результате атаки не было.

Интересно! Военные США используют термин "непрямые обстрелы". Речь идет о ракетных и минометных атаках.

Что известно об Эрбиле? Эрбиль – город-миллионник в Ираке, столица Иракского Курдистана – с 1974 года. Расположен на севере страны. В Эрбиле функционируют представительства многих стран мира, а также офис ООН.



Данные из Эрбиль – город-миллионник в Ираке, столица Иракского Курдистана – с 1974 года. Расположен на севере страны. В Эрбиле функционируют представительства многих стран мира, а также офис ООН.Данные из Википедии

Смотрите на карте, где расположен Эрбиль: