Ракетный удар по американцам в Ираке: есть погибшие и раненые
Ночью 16 февраля обстреляли силы коалиции в Ираке недалеко от аэропорта Эрбиль. Погиб один гражданский подрядчик, еще 5 – получили ранения. Также в больницу попал один американский военный.
Источник:CNN
В США говорят, что произведен был непрямой обстрел.
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Детали обстрела устанавливают специалисты
Предварительная информация свидетельствует, что коалиционные силы в Эрбиле подверглись ночью непрямым обстрелам,
– подтвердил информацию представитель международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Уэйн Маротто.
Откуда именно обстреливали базу – пока неизвестно, это выясняют специалисты. Более подробную информацию пообещали обнародовать позже. 4 из 5 раненых подрядчиков – точно граждане США. Гражданство еще одного – пока неизвестно.
Американцев обстреливали в Эрбиле в сентябре 2020
Источник: CNN
Отметим, что в последний раз американцев в Эрбиле обстреливали в сентябре 2020 года. Тогда три ракеты приземлились на территории военной базы США. Еще три – неподалеку. Погибших в результате атаки не было.
Что известно об Эрбиле?Эрбиль – город-миллионник в Ираке, столица Иракского Курдистана – с 1974 года. Расположен на севере страны. В Эрбиле функционируют представительства многих стран мира, а также офис ООН.
Данные из Википедии
Смотрите на карте, где расположен Эрбиль:
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