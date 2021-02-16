Вночі 16 лютого обстріляли сили коаліції в Іраку – неподалік аеропорту Ербіль. Загинули один цивільний підрядник, ще 5– отримали поранення. Також до лікарні потрапив один американський військовий.

У США кажуть, що проведений був непрямий обстріл.

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Деталі обстрілу встановлюють фахівці

Попередня інформація свідчить, що коаліційні сили у Ербілі зазнали уночі непрямих обстрілів,

– підтвердив інформацію речник міжнародної коаліції з боротьби з ІДІЛ Вейн Маротто.

Initial reports that Indirect Fire landed on Coalition Forces in Erbil tonight. There was 1 civilian contractor killed, 5 civilian contractors injured and 1 US service member injured. More information to follow. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) February 15, 2021

Звідки саме обстрілювали базу – наразі невідомо, це з'ясовують фахівці. Детальнішу інформацію пообіцяли оприлюднити пізніше. 4 з 5 поранених підрядників – точно громадяни США. Громадянство ще одного – поки невідомо.

Американців обстрілювали у Ербіль у вересні 2020

Джерело: CNN

Зазначимо, що востаннє американців в Ербілі обстрілювали у вересні 2020 року. Тоді три ракети приземлились на території військової бази США. Ще три – неподалік. Загиблих в результаті атаки не було.