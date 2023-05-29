Среди пострадавших есть дети. Местные власти обнародовали кадры с места прилета.

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Враг ударил по Днепропетровщине

Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, враг ударил по Покровской громаде Синельниковского района.

В результате удара 2 частных дома разрушены, 30 – разбиты. Отметим, что это предварительные последствия вражеской атаки на Синельниковский район. Также побит магазин и заправка.

В настоящее время обследование территории продолжается. На месте работают все службы.

Последствия вражеского удара по Днепропетровщине / фото ОВА

Есть много раненых

Десять человек госпитализировали после обстрела Синельниковского района. Среди них – 11-летний мальчик. Трое – "тяжелые". Остальные – в состоянии средней тяжести. У людей огнестрельные ранения, переломы, рубленые раны и черепно-мозговые травмы.

Большинство пострадавших "скорые" доставили в больницы Запорожской области.

Кроме этого, к сожалению, есть жертва. Погибла 51-летняя женщина.

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