Среди пострадавших есть дети. Местные власти обнародовали кадры с места прилета.
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Враг ударил по Днепропетровщине
Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, враг ударил по Покровской громаде Синельниковского района.
В результате удара 2 частных дома разрушены, 30 – разбиты. Отметим, что это предварительные последствия вражеской атаки на Синельниковский район. Также побит магазин и заправка.
В настоящее время обследование территории продолжается. На месте работают все службы.
Последствия вражеского удара по Днепропетровщине / фото ОВА
Есть много раненых
Десять человек госпитализировали после обстрела Синельниковского района. Среди них – 11-летний мальчик. Трое – "тяжелые". Остальные – в состоянии средней тяжести. У людей огнестрельные ранения, переломы, рубленые раны и черепно-мозговые травмы.
Большинство пострадавших "скорые" доставили в больницы Запорожской области.
Кроме этого, к сожалению, есть жертва. Погибла 51-летняя женщина.
Ракетная атака Украины: последние новости
- Ночью 29 мая оккупанты выпустили до 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря. Также летели 35 ударных беспилотников Shahed-136/131. Силы ПВО сбили 37 ракет, 29 ударных БПЛА и 1 разведывательный дрон.
- Позже днем 29 мая Валерий Залужный рассказал, что второй раз за сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины.
- Так, враг атаковал Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования из ОТРК "Искандер". Выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены.
- Начальник ГУР МО Кирилл Буданов обратился к оккупантам после их попытки атаковать Украину баллистическими ракетами. Он заверил, что скоро будет ответ.
- Кстати, ночью 29 мая оккупанты пытались атаковать "Шахедами" Кировоградщину. Однако ПВО уничтожила дрон, но обломки упали на жилые дома. Как оказалось, обломки рухнули в Новоукраинском районе. Сейчас там работает комиссия.