Серед постраждалих, на жаль, є діти. Місцева влада оприлюднила кадри з місця прильоту.

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Ворог вдарив по Дніпропетровщині

Як розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог вдарив по Покровській громаді Синельниківського району.

Внаслідок удару 2 приватні будинки зруйновані, 30 – потрощені. Зауважимо, що це попередні наслідки ворожої атаки на Синельниківський район. Також побиті магазин та заправка.

Наразі обстеження території триває. На місці працюють всі служби.

Наслідки ворожого удару по Дніпропетровщині / фото ОВА

Є багато поранених

Десятеро осіб госпіталізували після обстрілу Синельниківського району. З-поміж них – 11-річний хлопчик. Троє – "важкі". Решта – у стані середньої тяжкості. У людей вогнепальні поранення, переломи, рублені рани та черепно-мозкові травми.

Більшість постраждалих "швидкі" доправили до лікарень Запорізької області.

Окрім цього, на жаль, є жертва. Загинула 51-річна жінка.

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