Россия нанесла массированный удар по Днепру ночью: корреспондент рассказал о последствиях атаки

Об этом в эфире 24 Канала рассказал корреспондент из Днепропетровской области Александр Фефилатьев. По его словам, на данный момент известно о 17 пострадавших. Еще один человек погиб. Трое мужчин находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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Что известно о последствиях атаки на Днепр?

Как подчеркнул Фефилатьев, в Днепре враг попал в одну из жилых многоэтажек. Дом частично обрушился. Спасатели расчищают завалы и пытаются достать оттуда людей. Поступала информация, что под завалами могут находиться около 10 человек, но они живы. Позже в соцсетях уже опубликовали видео, как оттуда извлекают тело мужчины.

Под атакой врага оказалось одно из медицинских учреждений города. На тот момент там находилось около 100 человек.

К счастью, никто не пострадал. В городе уже по отработанному алгоритму пациентов и медиков быстро переводят в укрытия– отметил корреспондент.

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По состоянию на утро в Днепропетровской области ввели плановые отключения света. На улицах вновь слышен несколько забытый звук генераторов.

Корреспондент рассказал о ситуации в Днепре: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что в ночь на 31 октября враг также атаковал энергетику в Днепре. Тогда в городе остались без света более 100 тысяч потребителей.