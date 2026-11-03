Росія масовано вдарила по Дніпру вночі: кореспондент розповів про наслідки атаки

Про це в ефірі 24 Каналу розповів кореспондент із Дніпропетровщини Олександр Фефілатьєв. За його словами, наразі відомо про 17 постраждалих. Ще одна людина загинула. Троє чоловіків перебувають у лікарні у тяжкому стані.

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Що відомо про наслідки атаки по Дніпру?

Як наголосив Фефілатьєв, у Дніпрі ворог влучив в одну з житлових багатоповерхівок. Будинок частково склався. Рятувальники розбирають завали та намагаються дістати звідти людей. Надходила інформація, що під завалами можуть перебувати близько 10 людей, але вони живі. Згодом у соцмережах опублікували відео, як звідти дістають тіло чоловіка.

Під атакою ворога опинився один із медичних закладів міста. На той момент там перебувало близько 100 людей.

На щастя, ніхто не постраждав. У місті вже за відпрацьованим алгоритмом пацієнтів та медиків швидко переводять в укриття– зауважив кореспондент.

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Станом на ранок у Дніпропетровській області запровадили планові відключення світла. На вулиці повертається дещо забутий звук генераторів.

Кореспондент розповів про ситуацію у Дніпрі: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, в ніч на 31 жовтня ворог також атакував енергетику в Дніпрі. Тоді в місті залишалися без світла понад 100 тисяч споживачів.