От вражеской ракеты погибли люди от 32 до 70 лет. Фото жертв опубликовали во Львовском городском совете.
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Кто погиб от удара "Калибром"
Директор департамента "Администрация городского главы" Львовского горсовета Евгений Бойко обнародовал фото с именами и фамилиями погибших львовян:
- Анастасия Сенив, 32 года,
- Мирослава Садовая, 59 лет,
- Михаил Елисеев, 35 лет,
- Ирина Милованова, 62 года,
- Ольга Дудка, 65 лет,
- Светлана Пих, 70 лет,
- Ольга Татаринова, 68 лет,
- Валерий Рябцев, 67 лет,
- Инна Янишевская, 54 года,
- Надежда Спижевская, 56 лет.
Погибшие в результате удара 6 июля / Фото Евгений Бойко
Что известно о жизни жертв до российского теракта
Надежда Спижевская, 55 лет – училась в средней общеобразовательной школе №11 города Львова. Получила образование во Львовском высшем профессиональном училище торговли и сфере услуг. До начала полномасштабного вторжения работала в сфере торговли. У женщины остались сын, дочь, брат и три внука.
Ольга Дудка, 65 лет – в 2000-2018 годах работала контролером Лычаковской группы Львовских городских электросетей, после чего вышла на пенсию.
Валерий Рябцев, 67 лет – в 2008-2016 годах работал электромонтером производственной лаборатории Львовских городских электросетей. Ольга Дудка была его женой.
Анастасия Сенив, 32 года – училась во Львовской общеобразовательной санаторной школе №1 имени Богдана-Игоря Антоныча. Получала образование в Одесской национальной академии связи имени Александра Попова. Работала в 26-м отделении "Укрпочты", а затем перевелась в Главное отделение почтовой связи. В свободное время увлекалась вышиванием бисером, литературой, активно занималась волонтерской деятельностью. Женщина погибла вместе с мамой Мирославой Садовой. У нее остались бабушка и брат с семьей.
Мирослава Садовая, 59 лет – родилась в селе Чертиж во Львовской области. Училась в Монастырецком учреждении общего среднего образования. Впоследствии получила профессионально-техническое образование в местном училище. С 1985 жила во Львове, где работала в отделе связи Львовского автобусного завода и на хлебопекарне. Увлекалась кулинарией и вышиванием. У женщины остались мама, сестра, брат и сын с семьей.
Инна Янишевская, 54 года – работала парикмахером. Знакомые отзываются о ней как о талантливой мастерице и хорошей женщине. В свободное время Инна занималась волонтерством.
В мэрии еще уточняют данные о 4 погибших – Ольге Татариновой, Светлане Пих, Ирине Миловановой, Михаиле Елисееве.
Когда будут прощаться с погибшими
Евгений Бойко сообщил, что похороны 5 львовян будут проходить в течение 8 – 9 июля. В субботу, 8 июля, состоятся церемонии:
- чин похорон за Анастасией Сенив и Мирославой Садовой состоялся 8 июля утром в 11:00 в Латинском кафедральном соборе;
- прощание с Надеждой Спижевской начнется в 14:00 в часовне Рождества Иоанна Крестителя.
В воскресенье, 9 июля, пройдут похороны Ольги Дудки и Ирины Миловановой в 15:00 в церкви Софии Премудрости Божьей УКУ.