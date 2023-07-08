От вражеской ракеты погибли люди от 32 до 70 лет. Фото жертв опубликовали во Львовском городском совете.

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Кто погиб от удара "Калибром"

Директор департамента "Администрация городского главы" Львовского горсовета Евгений Бойко обнародовал фото с именами и фамилиями погибших львовян:

Анастасия Сенив, 32 года,

Мирослава Садовая, 59 лет,

Михаил Елисеев, 35 лет,

Ирина Милованова, 62 года,

Ольга Дудка, 65 лет,

Светлана Пих, 70 лет,

Ольга Татаринова, 68 лет,

Валерий Рябцев, 67 лет,

Инна Янишевская, 54 года,

Надежда Спижевская, 56 лет.



Погибшие в результате удара 6 июля / Фото Евгений Бойко

Что известно о жизни жертв до российского теракта



Надежда Спижевская, 55 лет – училась в средней общеобразовательной школе №11 города Львова. Получила образование во Львовском высшем профессиональном училище торговли и сфере услуг. До начала полномасштабного вторжения работала в сфере торговли. У женщины остались сын, дочь, брат и три внука.

Ольга Дудка, 65 лет – в 2000-2018 годах работала контролером Лычаковской группы Львовских городских электросетей, после чего вышла на пенсию.

Валерий Рябцев, 67 лет – в 2008-2016 годах работал электромонтером производственной лаборатории Львовских городских электросетей. Ольга Дудка была его женой.

Анастасия Сенив, 32 года – училась во Львовской общеобразовательной санаторной школе №1 имени Богдана-Игоря Антоныча. Получала образование в Одесской национальной академии связи имени Александра Попова. Работала в 26-м отделении "Укрпочты", а затем перевелась в Главное отделение почтовой связи. В свободное время увлекалась вышиванием бисером, литературой, активно занималась волонтерской деятельностью. Женщина погибла вместе с мамой Мирославой Садовой. У нее остались бабушка и брат с семьей.

Мирослава Садовая, 59 лет – родилась в селе Чертиж во Львовской области. Училась в Монастырецком учреждении общего среднего образования. Впоследствии получила профессионально-техническое образование в местном училище. С 1985 жила во Львове, где работала в отделе связи Львовского автобусного завода и на хлебопекарне. Увлекалась кулинарией и вышиванием. У женщины остались мама, сестра, брат и сын с семьей.

Инна Янишевская, 54 года – работала парикмахером. Знакомые отзываются о ней как о талантливой мастерице и хорошей женщине. В свободное время Инна занималась волонтерством.

В мэрии еще уточняют данные о 4 погибших – Ольге Татариновой, Светлане Пих, Ирине Миловановой, Михаиле Елисееве.

Когда будут прощаться с погибшими

Евгений Бойко сообщил, что похороны 5 львовян будут проходить в течение 8 – 9 июля. В субботу, 8 июля, состоятся церемонии:

чин похорон за Анастасией Сенив и Мирославой Садовой состоялся 8 июля утром в 11:00 в Латинском кафедральном соборе;

прощание с Надеждой Спижевской начнется в 14:00 в часовне Рождества Иоанна Крестителя.

В воскресенье, 9 июля, пройдут похороны Ольги Дудки и Ирины Миловановой в 15:00 в церкви Софии Премудрости Божьей УКУ.