Ракетный обстрел ночью нанесли по столице иракского Курдистана. Предварительно по городу выпустили 14 ракет.

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Атаковали Эрбиль с территории Ирана

Обстреляли район Эрбиля вблизи нового американского консульства в Ираке. По словам американских чиновников, ракетный удар был нанесен с территории Ирана.

В результате атаки серьезно пострадало здание телеканала "Курдистан-24". Однако среди населения и военных жертв нет.

Силы безопасности Эрбиля перевели на усиленный вариант несения службы. Международная коалиция совершила облеты территории.

Взрыв в Эрбиле: смотрите видео

США отозвали силы из Ирака

За последние месяцы США отозвали много своих сил из Ирака. В настоящее время там находится менее 2500 американских солдат, задачей которых вместе с силами международной коалиции является противостояние остаткам ИГИЛ.

Джо Байден во время встречи с Аль-Казими летом 2021 года подписал соглашение о том, что официально заканчивает американскую боевую миссию в Ираке до конца года, после более чем 18 лет пребывания в стране.