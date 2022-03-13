Ракетного обстрілу вночі завдали по столиці Іракського Курдистану. Попередньо, по місту випустили 14 ракет.

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Атакували Ербіль з території Ірану

Обстріляли район Ербіля поблизу нового американського консульства в Іраку. За словами американських чиновників, ракетного удару завдали з території Ірану.

Внаслідок атаки серйозно постраждала будівля телеканалу "Курдистан-24". Однак серед населення та військових жертв немає.

Сили безпеки Ербіля перевели на посилений варіант несення служби. Міжнародна коаліція провела обльоти території.

Вибух в Ербілі: дивіться відео

США відкликали сили з Іраку

За останні місяці США відкликали багато своїх сил з Іраку. Нині там перебуває менш як 2 500 американських солдатів, завданням яких разом з силами міжнародної коаліції є протистояння залишкам ІДІЛ.

Джо Байден під час зустрічі з Аль-Казимі влітку 2021 підписав угоду про те, що офіційно закінчує американську бойову місію в Іраку до кінця року, після більш ніж 18 років перебування в країні.